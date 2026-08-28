Haniff Mohamed, de 16 años, fue interceptado por hombres en moto y desapareció en Pasaje.

Los familiares de Haniff Emanuel Mohamed Páez, de 16 años, viven momentos de angustia tras su desaparición registrada el pasado lunes 17 de agosto de 2026 en el cantón Pasaje, provincia de El Oro.

Según relató su madre, Norelsa Páez, a Teleamazonas.com, el hecho ocurrió cerca de las 14:15.

Esto cuando el menor fue interceptado por hombres a bordo de una motocicleta

Haniff Mohamed, de 16 años, fue interceptado por hombres en moto y desapareció en Pasaje. Cortesía

Momento de la interceptación

Las cámaras de videovigilancia del sector captaron el instante en que los sospechosos agredieron básicamente al adolescente antes de subirlo a la fuerza al vehículo.

El ataque ocurrió en una calle cercana al Registro Civil, diagonal a la estación del Cuerpo de Bomberos de Pasaje.

Haniff Mohamed, de 16 años, fue interceptado por hombres en moto y desapareció en Pasaje. Afiche de búsqueda

Tras el hecho, la familia presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para dar inicio a las investigaciones.

Posible secuestro

La Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE) y la Dinased ejecutaron un barrido de cámaras de seguridad y recabaron pruebas en la zona.

Debido a la evidencia recolectada en la escena, las autoridades de Machala investigan el caso bajo la hipótesis de un posible secuestro.

"Han pasado varios días y no tenemos una prueba de vida de mi hijo. Pedimos a las autoridades una investigación exhaustiva para dar con su paradero". Norelsa Páez, madre de Haniff.

Si usted cuenta con información que le permite dar con la ubicación de Haniff Emanuel Mohamed Páez, comuníquese de inmediato al 1-800 DELITO (335486) o a la línea de emergencia 911.