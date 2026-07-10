Audiencia de juicio en el caso Sinohydro concluyó; Tribunal analiza su resolución

El Tribunal de juicio está conformado por Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga.

La audiencia de juicio del caso Sinohydro duró 31 días. Este viernes 10 de julio de 2026 concluyó la etapa de presentación de pruebas y alegatos de este proceso penal por presunto cohecho.

Poco antes del medio día, se suspendió la diligencia. Entonces, el Tribunal Penal, conformado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, deberá analizar si condena o no a 20 procesados, entre ellos, el expresidente Lenín Moreno y su familia.

"El Tribunal informó que convocará oportunamente a las partes procesales para anunciar su resolución respecto de la responsabilidad de los procesados", señaló la Fiscalía.

Antes de que concluyera la audiencia, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón ratifica su acusación contra los 20 procesados dentro de la presunta trama de sobornos relacionada con el proyecto Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía solicitó al Tribunal que impongan una pena de seis años y seis meses de cárcel para Moreno y 19 procesados más.

Además, pidió multa para los imputados, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y suspensión de los derechos de participación.

También pidió que los procesados pidan disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y colocación de una placa en el Complejo Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía catalogó al expresidente Lenín Moreno y seis procesados más como autores directos del presunto delito de cohecho.

Según el Ministerio Público, ellos intervinieron directamente en el diseño, coordinación y adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, "mediante un esquema de sobornos distribuidos entre los procesados".

El abogado de Lenín Moreno, David, Meza, asegura que no existe una "prueba madre" que demuestre que el expresidente Lenín Moreno viabilizó el proyecto Coca Codo Sinclair.

En cambio los otros 13 procesados fueron señalados como cómplices, pues habrían "intervenido en la recepción y administración de recursos provenientes del presunto esquema de sobornos facilitando la ejecución del delito".

Para la procesada Priscila B., la Fiscalía retiró la acusación pues "las pruebas no permiten acreditar su participación en el delito investigado".

El fiscal Alarcón indicó que Sinohydro entregó dádivas equivalentes al 4% del contrato mediante supuestos pagos indebidos para obtener la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Además, indicó que los procesados usaron cuentas en paraísos fiscales para recibir y distribuir 76,1 millones de dólares provenientes de sobornos.

Caso Sinohydro: Fiscalía revela nuevos datos de la investigación

Además, Fiscalía dijo que demostró que el dinero se habría distribuido según el siguiente esquema: