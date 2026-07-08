Caso Sinohydro: Fiscalía revela nuevos datos de la investigación en los alegatos finales

El fiscal general (e), Leonardo Alarcón presentó los alegatos de cierre en el caso Sinohydro.

El caso Sinohydro entró en su recta final. Este miércoles 8 de julio de 2026 se instaló el día 29 de audiencia de juicio por presunto cohecho en el que está procesado el expresidente Lenín Moreno y su familia.

En esta diligencia, la Fiscalía General presentó su alegato de cierre y dio a conocer nuevos detalles de esta presunta red de corrupción, que surgieron durante la investigación.

El fiscal general (e), Leonardo Alarcón, señaló que detrás de la contratación del proyecto Coca Codo Sinclair, operó una presunta red de corrupción destinada a obtener beneficios económicos indebidos. También dio a conocer cómo fue el reparto de los sobornos.

Según la Fiscalía, "la empresa estatal china Sinohydro habría entregado dádivas equivalentes al 4% del valor del contrato, que fueron canalizadas y ocultadas a través de un complejo entramado societario en Ecuador y Panamá".

Con asistencias penales internacionales, pericias informáticas y financieras, la Fiscalía determinó que los procesados habrían utilizado cuentas en paraísos fiscales y "reformado los objetos sociales de varias empresas para dar apariencia de legalidad a la recepción y distribución de aproximadamente 76,1 millones de dólares provenientes del presunto soborno".

Con las pruebas documentales, la Fiscalía dijo que pudo comprobar "más allá de toda duda razonable", que el nucleo familiar de Lenín Moreno fue supuestamente uno de los principales beneficiarios de los presuntos sobornos.

¿Qué es el caso Sinohydro?

¿Cómo se repartió el dinero?

Alarcón explicó que el dinero se habría fragmentado, desde cuentas bancarias en el extranjero, mediante un "reparto porcentual" y transferido a múltiples paraísos fiscales y empresas fachada vinculadas al mismo núcleo familiar del expresidente y a un núcleo empresarial.

La investigación reveló la existencia de un grupo denominado 'Amigos de Coca Codo', "una pieza clave para demostrar cómo se organizó la distribución de los 76,1 millones de dólares en presuntos sobornos entre el núcleo empresarial y el núcleo familiar involucrados", señaló la Fiscalía.

Además, Fiscalía dijo que demostró que el dinero se habría distribuido según el siguiente esquema:

2% para el denominado 'Grupo Glass'.

para el denominado 1% habría sido canalizado para 'varios colaboradores del Gobierno' .

habría sido canalizado para . 1% para 'Xavier, María y Amigos de Coca Codo Sinclair'.

Luego de esta etapa de alegatos de cierre, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá analizar las pruebas presentadas y determinar si declara o no culpables a 21 procesados.

Postura de la defensa

El abogado de Lenín Moreno, David, Meza, asegura que no existe una "prueba madre" que demuestre que el expresidente Lenín Moreno viabilizó el proyecto Coca Codo Sinclair.

Además, el defensor cuestiona el por qué el expresidente Rafael Correa no es uno de los procesados en esta causa penal. El jurista asegura que él fue quien aprobó.