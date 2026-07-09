Lenín Moreno acude a audiencia de juicio del Caso Sinohydro

Lenín Moreno llegó la mañana de este jueves 9 de julio de 2026 a la audiencia de juicio por cohecho, dentro del caso Sinohydro.

Moreno acudió en compañía de su esposa Rocío González y su defensa para la jornada 30 de la audiencia.

En esta diligencia se prevé que las defensas presenten sus alegatos de cierre, luego de que hiciera lo propio el fiscal General (e), Leonardo Alarcón.

La audiencia se instaló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, por el caso Sinohydro, en el que se investigan supuestos sobornos en la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca - Codo Sinclair.

El miércoles la Fiscalía solictió al Tribunal una pena de seis años y seis meses de cárcel para Moreno y otros procesados.

La decisión del Tribunal se conocerá una vez terminados los alegatos de cierre.

De acuerdo con la Fiscalía, Moreno y su núcleo familiar fueron los principales beneficiarios de los sobornos que alcanzan alrededor de 76 millones de dólares, equivalentes al 4% del valor del contrato de la obra.