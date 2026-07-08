Requisitos, puntajes, etapas...; así será el nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional

Luego de que el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que guiará el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, está previsto que la convocatoria se realice en agosto.

El 3 de julio El Pleno de la Judicatura aprobó, este viernes 3 de junio de 2026, el reglamento del concurso para designar a jueces nacionales. Ese documento consta de 93 artículos.

El Consejo de la Judicatura prevé que Ecuador cuente con al menos 34 nuevos magistrados nacionales designados para febrero de 2027.

El objetivo es designarán jueces para las salas Contencioso Administrativa, Tributaria, Penal, Civil, laboral, Familia, Niñez y Adolescencia. En el nuevo reglamento se estipula que los interesados deberán postular por especialidad para cada una de las salas del Alto Tribunal.

Convocatoria para renovar jueces nacionales se inicia en agosto

Fases del concurso

El proceso de selección de jueces nacionales constará de ocho fases:

Convocatoria

Postulación

Etapa de méritos

Examen de confianza

Prueba Psicológica

Impugnación ciudadana

Fase de oposición

Audiencia pública

Requisitos para participar

Generales No encontrarse suspendido en el ejercicio de sus actividades profesionales , en el sector público o privado.

en el de sus actividades , en el sector público o privado. Cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia específica en la especialidad correspondiente a la Sala a la que postula.

y experiencia específica en la especialidad correspondiente a la Sala a la que postula. No estar incurso en las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones definitivas para el ingreso al servicio público y a la Función Judicial en particular, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial. Específicos Ser ecuatoriana o ecuatoriano .

. Hallarse en goce de los derechos de participación política .

de . Tener título de abogado legalmente registrado en el país.

de en el país. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 10 años.

Los aspirantes deberán presentar una declaración juramentada en la que se señale, por ejemplo, que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de prevaricato, concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado, delitos de lesa humanidad, crímenes de odio, acoso sexual o por violencia de género.

Además, deberán autorizar el levantamiento de sigilo bancario y permitir que el CJ acceda a la declaración patrimonial juramentada que consta en la Contraloría General del Estado o a la declaración anual del impuesto a la renta que reposa en el SRI. Adicionalmente, tendrán que certificar que no poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.

En ese sentido, los profesionales del Derecho que participen también se someterán a un examen de confianza.

¿Cómo se calificará a los aspirantes?

Los postulantes a jueces nacionales serán calificados sobre 100 puntos: 50 correspondientes a méritos y 50 a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica.

Finalmente, comparecerán a una audiencia pública para exponer su trayectoria profesional y experiencia laboral; así como, su visión sobre la administración de justicia.