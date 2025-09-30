Caso Triple A: Tribunal niega pedido de prisión preventiva para el alcalde Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció tras la decisión del tribunal en el caso Triple A.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, no irá a prisión preventiva mientras duran las investigaciones en el caso Triple A. Un tribunal de justicia negó el pedido de Fiscalía la tarde de este martes 30 de septiembre del 2025.

El tribunal decidió no cambiar las medidas cautelares de presentación periódica ante la justicia y prohibición de salida del país que están vigentes en contra del alcalde, que es procesado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Según el fiscal Carlos Alarcón, Alvarez incumplió la medida la no presentarse el 1 de septiembre ante la justicia. Sin embargo, la defensa del burgomaestre argumentó que no pudo hacerlo ya que acudió a una reunión en Carondelet, convocada por el presidente de la República.

En la audiencia de este martes, el tribunal decidió que no hay motivos suficientes para endurecer las medidas cautelares, informó Ramiro García, abogado de Alvarez.

Ante la noticia el alcalde reaccionó en su cuenta de X. "Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución. Seguimos trabajando por Guayaquil que sigue siendo increíblemente independiente. Nada detiene a Guayaquil", escribió en su cuenta de X.

Durante la audiencia, García solicitó al tribunal que se levante la orden de grillete electrónico para Alvarez, argumentando que su defendido mantiene una agenda pública y no representa riesgo de fuga.