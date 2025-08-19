Caso Villavicencio: Fijan fecha para formular cargos contra Serrano, Alega, Jordán y Salcedo

Plantón de familiares y amigos de Fernando Villavicencio, en el Complejo Judicial Norte en junio del 2024.

Una jueza fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del exministro del Interior, José Serrano; el exasambleísta, Ronny Alega; y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo como autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia se realizará el próximo martes 26 de agosto del 2025 a las 08:40 en una de las salas del noveno piso de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en el norte de la capital, según se conoció este martes 19 de agosto del 2025.

La diligencia fue sorteada por la jueza encargada del despacho, Daniela Ayala Álvarez, tras recibir la causa sorteada el 18 de agosto y entregada a su despacho un día después.

El sorteo de la causa ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado solicitó hora y fecha para formular cargos en contra de Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo como los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023.

De los cuatro procesados, solo uno se encuentra en el país. Se trata de Daniel Salcedo, que cumple prisión en la cárcel 4 de Quito tras ser condenado por varios delitos, entre ellos, corrupción, delincuencia organizada y lavado de activos.

Mientras que Serrano y Jordán están radicados en Estados Unidos. El exministro del Interior se encuentra detenido en una cárcel de migrantes en ese país, y designó a tres abogados para que lo defiendan en esta causa.

Las autoridades desconocen el paradero de Ronny Aleaga. El exlegislador salió del país hacia Venezuela y luego las autoridades le perdieron la pista, tras ser vinculado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.