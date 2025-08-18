Fiscalía solicita audiencia para formular cargos contra Aleaga, Jordán, Salcedo y Serrano

La Fiscalía General del Estado pidió al juez que lleva la causa del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio que llame a cuatro procesados a la audiencia de formulación de cargos.

La diligencia se solicitó este lunes 18 de agosto en el marco de la investigación previa por el asesinato de Villavicencio ocurrido el 9 de agosto del 2023.

El Ministerio Público señaló en su pedido que ante la gravedad del hecho que conmocionó al país, solicitó al juez a cargo de la causa que convoque a los investigados Ronny Xavier Aleaga, Xavier Edmundo Jordán, Daniel Josué Salcedo y José Ricardo Serrano. a la audiencia de formulación de cargos en su contra.

La Fiscalía aseguró que esta solicitud se sustenta en una minuciosa investigación llevada a cabo por la entidad y respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas -en calidad de autores intelectuales- en el delito de asesinato en el caso denominado "Magnicidio FV".

El magnicidio pudo haber costado 200 000 dólares

El sentenciado Daniel Salcedo, declaró el pasado 28 de junio que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 pudo haber costado hasta 200 000 dólares, abonados en dos pagos, y entre los financistas estuvo presuntamente el empresario Xavier Jordán, afincado en Estados Unidos.

Estas aseveraciones fueron parte de la declaración anticipada brindada por Salcedo en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía de Ecuador para hallar a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, según señaló a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas del exvicepresidente Jorge Glas, también imputado en la causa.

Tanto a Salcedo como a Glas los incluyeron recientemente en la investigación, junto a Jordán, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y José Serrano -ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017)-, con base en un testimonio del abogado del convicto Fabricio Colón Pico, un cabecilla de la banda criminal Los Lobos.