Cinco detenidos tras robo de joyas valoradas en USD 15 000 en Quito

Cinco extranjeros fueron detenidos por su presunta participación en el robo de joyas valoradas en USD 15 000 en Quito.

Cinco ciudadanos extranjeros fueron detenidos por su presunta participación en el robo de joyas valoradas en USD 15 000, ocurrido la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026, en los exteriores de un centro comercial de Quito.

El coronel Patricio Armendáriz, comandante de la Zona 9 de la Policía Nacional, informó que los sospechosos son cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer colombiana.

Según el oficial, los implicados habrían identificado previamente a dos mujeres como sus posibles víctimas mientras estas se encontraban dentro del establecimiento.

¿Cómo ocurrió el robo?

El asalto se registró alrededor de las 15:00, cuando las mujeres salían del centro comercial.

Los sospechosos las habrían amenazado con un arma de fuego para obligarlas a entregar sus joyas. También les sustrajeron carteras y teléfonos celulares.

Tras el hecho, las víctimas alertaron a la Policía Nacional, que inició un operativo para localizar a los responsables.

Un celular robado permitió capturar a los sospechosos

Los agentes lograron rastrear uno de los teléfonos sustraídos, lo que permitió ubicar un inmueble en el norte de Quito.

En ese lugar se ejecutó un allanamiento que terminó con la detención de los cinco sospechosos y la recuperación de las joyas robadas.

Hasta el reporte consultado, Microsoft no había anunciado una hora definitiva para el restablecimiento del servicio.

La compañía informó que sus equipos técnicos continúan investigando el incidente, identificado como EX1550543, y que publicará nuevas actualizaciones sobre su evolución.

Las afectaciones no necesariamente se presentan de la misma manera para todos los usuarios. Algunas personas pueden ingresar a sus cuentas, mientras otras experimentan interrupciones o lentitud.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.