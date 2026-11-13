¿Quién es alias 'Raúl', el hombre que habría asumido el control de una facción de Los Choneros?

Heráclito Sánchez Zambrano, alias 'Raúl', fue detenido en Manabí durante un operativo contra una presunta estructura de Los Choneros.

Heráclito Sánchez Zambrano, conocido como alias 'Raúl', habría asumido el control operativo y logístico de una facción de 'Los Choneros' tras la extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', a Estados Unidos.

El ministro del Interior, John Reimberg, identificó al sospechoso como una persona de interés penal relevante, luego de su captura durante el operativo 'Gran Fénix – Palmar', ejecutado el jueves 12 de noviembre de 2026 en Manabí.

La Policía investiga su presunta participación en una estructura dedicada al acopio, transporte y distribución de drogas y armas.

De colaborador del hermano de 'Fito' a presunto cabecilla

Según información de fuentes policiales, alias 'Raúl' era una persona cercana a David Macías Villamar, hermano de 'Fito', quien fue asesinado en julio de 2026 en Santa Elena.

Tras su muerte, Sánchez Zambrano habría asumido el control de la estructura que este dirigía.

Las investigaciones señalan que mantenía un perfil bajo para evitar ser identificado por las autoridades. Incluso, residía en una vivienda modesta, pese a su presunta vinculación con operaciones internacionales de narcotráfico.

Además, habría coordinado contactos para adquirir droga en Colombia y enviarla hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Su ascenso dentro de la organización también estaría relacionado con las capturas de otros presuntos cabecillas, entre ellos alias 'Churrón'.

¿Cómo operaba la red de alias 'Raúl'?

De acuerdo con el ministro Reimberg, la organización funcionaba mediante células encargadas del almacenamiento, transporte y distribución de sustancias ilícitas.

Para los envíos internacionales, presuntamente utilizaban lanchas rápidas que permanecían ocultas en un varadero clandestino ubicado en una zona de manglares.

Durante las investigaciones, las autoridades decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de cocaína.

La estructura también estaría relacionada con el tráfico ilegal de armas, extorsiones, amenazas y robo de vehículos en varios sectores de Manabí.