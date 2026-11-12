Ataque armado en el mercado Caraguay deja dos heridos y un detenido

Dos personas resultaron heridas durante un ataque armado en el área de mariscos del mercado Caraguay, en Guayaquil.

Un ataque armado en el mercado Caraguay, al sur de Guayaquil, dejó dos personas heridas la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026. La Policía Nacional confirmó la detención de un sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:18, cuando varios sujetos ingresaron al área de venta de mariscos y se registraron disparos. Las cámaras de seguridad captaron a comerciantes y compradores mientras corrían para ponerse a salvo.

Policía investiga posible extorsión

El coronel Carlos Perugachi, jefe subrogante del Distrito Sur, informó que una de las principales hipótesis apunta a una presunta extorsión.

Según el relato de una de las víctimas, los atacantes habrían llegado al mercado para exigir dinero al propietario de un negocio.

De los dos heridos, uno se encontraba en estado grave y el otro permanecía estable, de acuerdo con el reporte policial.

Un sospechoso fue detenido

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo en los alrededores del mercado y capturó a un hombre identificado por una de las víctimas como presunto implicado.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una pistola, cuatro cartuchos de nueve milímetros, una radio portátil, un celular y una motocicleta que habría sido utilizada para movilizarse.

El detenido registra antecedentes por robo de 2025. Las investigaciones continúan para identificar a los demás involucrados y determinar el motivo del ataque.