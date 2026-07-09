18 detenidos ligados a las mafias polaca y albanesa en Ecuador

18 presuntos miembros de las mafias polaca y albanesa fueron detenidos en Ecuador.

Policía Nacional y Fiscalía detuvieron, este jueves 9 de julio de 2026, a 18 presuntos miembros de una red con vículos con las mafias polaca y albanesa en Ecuador.

La operación se realizó durante la madrugada de manera simultánea en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Azuay y El Oro.

El operativo se realizó en coordinación con la Europol, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.

Las personas detenidas estarían vinculadas a las mafias polaca y albanesa y a grupos irregulares de Colombia y Ecuador, añadió el Ministerio Público.

Esta organización se dedicaba al tráfico internacional de drogas por vía marítima hacia Europa, detalló la Fiscalía.

Dentro de los detenidos consta el albanés Daci P., presunto cabecilla de la organización criminal.

Además, consta Jakimiec T., ciudadano polaco que estaría ocupando un cargo directivo en la estructura, según la Fiscalía.

Según la Fiscalía, se trataría de una supuesta estructura criminal transnacional.

En el operativo se recogieron indicios que incluyen un dispositivo GPS, 14 celulares y dinero en efectivo.