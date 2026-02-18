En vivo: Juicio político contra Mario Godoy en el Pleno de la Asamblea

El futuro político de Mario Godoy se define este miércoles 18 de febrero de 2026. El Pleno de la Asamblea Nacional se instalará con el objetivo de resolver el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura.

Previo a esta sesión, Mario Godoy presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Judicatura. Emitió una carta dirigida al Consejo de Participación Ciudadana y al Presidente del Legislativo.

Con la renuncia de Godoy, en esta sesión solo se decidirá si él es o no censurado políticamente, pues ya no cabe tratar la destitución. Para censurarlo se requieren al menos 101 votos de los asambleístas

“Vamos a votar a favor de la censura de Mario Godoy. Nuestra posición ya está dada” dijo Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización y asambleísta de ADN, durante una entrevista en Teleamazonas.

Durante la sesión del Pleno, el asambleísta proponente del juicio político tendrá dos horas para la interpelación. Mientras que Mario Godoy contará con tres horas para su defensa. Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una.

Luego se abrirá el debate general, en el que todos los legisladores podrán intervenir hasta por 10 minutos. Finalmente, se realizará la votación: si se alcanza la mayoría, el funcionario será censurado políticamente.