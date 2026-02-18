Damián Larco es designado presidente del Consejo de la Judicatura

El Pleno del Consejo de la Judicatura designó por unanimidad a Damián Larco como presidente de la Judicatura.

El Pleno del Consejo de la Judicatura designó por unanimidad al economista Damián Larco como presidente temporal del organismo tras la renuncia y posterior censura y destitución de Mario Godoy.

El Pleno sesionó de forma extraordinaria, la noche de este miércoles 18 de febrero del 2026 y tomó la decisión, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designa al reemplazo de Godoy.

Tras su designación el economista Larco dispuso que se solicite al Cpccs que active el proceso de selección del titular del organismo, conforme lo previsto en el artículo 12 del “Reglamento para la selección y designación de la y los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura”.

Además, aseguró que, de forma conjunta con los otros vocales, impulsará proyectos fundamentales para la Función Judicial, entre ellos, la selección de jueces de la Corte Nacional y de jueces especializados en materia Constitucional.

También indicó que trabajará en la evaluación de jueces y fiscales y la gestión de recursos económicos para el mantenimiento de la infraestructura física y la ejecución de proyectos tecnológicos.

Un economista al frente de la Judicatura

El vocal Damián Larco ya fue designado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, la madrugada del martes 10 de febrero de 2026. Esto debido a que el titular de esta entidad, Mario Godoy, solicitó licencia y vacaciones para defender en su proceso de juicio político.

El nuevo presidente temporal de la Judicatura es economista con mención en Gestión Empresarial, con especialización en Finanzas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Además está estudiando para ser abogado de los Tribunales y Juzgados en la Universidad Técnica Particular de Loja.