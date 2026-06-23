Cámaras, audios, peculado...: Las 4 claves de la supuesta red de espionaje en Segura EP

Una denuncia formal presentada por el Gobierno abrió una investigación sobre el presunto uso irregular de sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP, la empresa municipal encargada del monitoreo y seguridad en Guayaquil.

La Fiscalía y la Asamblea Nacional ya analizan el caso para determinar si existieron accesos indebidos, manejo irregular de información o uso de recursos públicos con otros fines.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, informó que se presentó una denuncia para investigar una supuesta estructura que habría utilizado herramientas tecnológicas de Segura EP fuera de sus funciones habituales.

Clave 1: Las "salas espejo" y el monitoreo paralelo

Según la hipótesis del Ejecutivo, la presunta red de espionaje habría operado mediante recursos tecnológicos, sistemas de vigilancia y espacios conocidos como "salas espejo", donde supuestamente se habría accedido a información y monitoreado cámaras de seguridad.

Estas "salas espejo" son centros de control paralelos donde supuestamente se replicaba la señal y se monitoreaban las cámaras de seguridad de la ciudad con fines ajenos a la protección ciudadana.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea que existirían indicios sobre un uso discrecional de recursos públicos y sistemas que debían estar destinados a la seguridad ciudadana.

Clave 2: El audio filtrado y su nexo con el 'Caso Porsche'

Uno de los elementos mencionados por las autoridades es un audio atribuido al expresidente Rafael Correa y al excapitán de Policía Rodney Rengel. Este material volvió a poner en debate el denominado 'caso Porsche', relacionado con una explosión registrada meses atrás en la Bahía de Guayaquil.

Según el Gobierno, la conversación sugeriría la existencia de una investigación realizada paralelamente a las diligencias oficiales sobre este atentado. Las autoridades buscan determinar si en ese proceso se utilizaron recursos tecnológicos o información obtenida desde los sistemas de vigilancia.

Desde el Ejecutivo también se cuestionó el manejo de los registros de las cámaras y la posibilidad de que cierta información pudiera eliminarse por los tiempos establecidos de almacenamiento de datos.

Clave 3: Los tres delitos que investiga la Fiscalía

El caso ya está en manos de la justicia. La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado plantea investigar el cometimiento de tres posibles delitos:

Peculado: Por el uso indebido de recursos e infraestructura pública.

Por el uso indebido de recursos e infraestructura pública. Uso indebido de información: Por acceder a datos de seguridad nacional o ciudadana.

Por acceder a datos de seguridad nacional o ciudadana. Intimidación: Por el presunto seguimiento a objetivos específicos.

La ministra Morillo aseguró que la investigación permitirá conocer quiénes participaban en estas operaciones, quién autorizaba accesos y bajo qué motivos se utilizaban los sistemas de videovigilancia.

Por su parte, el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa rechazó los señalamientos y calificó las acusaciones como una persecución política.

Clave 4: El escrutinio de la Asamblea Nacional

El caso también llegó a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Seguridad inició este 23 de junio un proceso de fiscalización para revisar los protocolos de acceso y manejo de las cámaras de vigilancia de Segura EP.

Durante la primera comparecencia participaron el ministro John Reimberg y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, quienes entregaron información dentro del proceso de revisión.

La Asamblea anunció que convocará a más funcionarios y actores relacionados con el caso para elaborar un informe con los hallazgos de la investigación legislativa.