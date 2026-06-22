Gobierno denuncia en Fiscalía presunta red de espionaje con las cámaras de Segura EP

Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, acudió a la Fiscalía General para denunciar a Rafael Correa y otros por supuesta red de espionaje.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó este 22 de junio de 2026 una denuncia ante la Fiscalía General para que se investigue una presunta red de espionaje con el uso de sistemas de vigilancia de Segura EP, empresa municipal encargada de operar las cámaras de seguridad en Guayaquil.

Según explicó la funcionaria, la acción busca que las autoridades realicen una "investigación exhaustiva" sobre posibles delitos relacionados con el manejo de la información obtenida a través de estas herramientas tecnológicas.

Morillo sostuvo que existen indicios de que las cámaras de Segura EP habrían sido utilizadas para conformar una presunta red de espionaje con fines polítocos.

"El sistema de videovigilancia tiene que garantizar la protección de todos los ciudadanos, pero está siendo mal utilizado para fines de persecución y fines políticos", manifestó la Ministra en los exteriores de Fiscalía

La Titular de Gobierno señaló que, de acuerdo con la denuncia presentada, la presunta estructura estaría integrada por varias personas vinculadas al movimiento político Revolución Ciudadana, entre ellas el expresidente Rafael Correa, un asambleísta, un exdefensor del Pueblo y otras personas. "El cabecilla y quién estaría liderando esta red de espionaje es Rafael Correa", señaló Morillo.

Además, indicó que la Fiscalía deberá determinar si existieron responsabilidades penales por posibles delitos como peculado, intimidación, uso indebido de información pública

John Reimberg, ministro del Interior también detalló cuál eraa el supuesto uso que hacían con las cámaras de seguridad. "Salas espejo, espionaje, uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad al servicio de intereses particulares, en lugar de la seguridad de los guayaquileños".

"Los recursos públicos existen para proteger a la ciudadanía, no para alimentar conspiraciones ni beneficiar a unos pocos. La seguridad no puede convertirse en una herramienta de poder político", añadió.

Rafael Correa se pronuncia

Tras conocer la denuncia del Ministerio de Gobierno, el expresidente Rafael Correa se pronunció a través de su cuenta de X.

"Insisten en hacer el ridículo, pero con esta denuncia y su Fiscalía empezarán otra persecución", señaló Correa.