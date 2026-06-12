Se instaló una "sala espejo" para "espionaje" en el Municipio de Guayaquil, denuncia Reimberg
Según el ministro del Interior, desde 2024 se utilizó como sala de espionaje a la empresa pública municipal Segura EP.
Las salas de monitoreo de Segura EP que ayudan a la seguridad en Guayaquil.
Cortesía de Segura EP
Compartir
Actualizado:
12 jun 2026 - 17:50
El ministro del Interior, John Reimberg, denunció este 12 de junio de 2026 que la empresa pública municipal de Guayaquil, Segura EP, habría sido utilizada como una "sala de espionaje".
A través de sus redes sociales, Reimberg señaló que los accesos habrían sido entregados Franklin Asqui con perfil de administrador.
Esto, agregó, le habría permitido observar cámaras en tiempo real, acceder y descargar grabaciones históricas e instalar varios software.
La instalación habría ocurrido en noviembre de 2024, bajo la aprobación del entonces presidente del directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, actualmente fuera del país y a quien la Fiscalía vincula por su relación con Aquiles Alvarez.
Así funcionaba la "sala espejo", según Reimberg
El ministro detalló que la denominada “sala espejo” fue solicitada formalmente mediante correo electrónico institucional.
Junto con la denuncia, Reimberg publicó un audio en el que presuntamente intervienen el expresidente Rafael Correa, el expolicía Rodney Rengel, procesado en el caso 'León de Toya'; y Cornejo.
La publicación de Reimberg se suma a la denuncia pública del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien también difundió una grabación.
En ella, según el Gobierno, se evidenciaría la conformación de un grupo para dar seguimiento al denominado caso 'Porsche'.
El Ejecutivo tomó el control de Segura EP el 15 de febrero de 2026, día en que la Policía Nacional allanó sus instalaciones.
Compartir