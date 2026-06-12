Se instaló una "sala espejo" para "espionaje" en el Municipio de Guayaquil, denuncia Reimberg

Las salas de monitoreo de Segura EP que ayudan a la seguridad en Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció este 12 de junio de 2026 que la empresa pública municipal de Guayaquil, Segura EP, habría sido utilizada como una "sala de espionaje".

A través de sus redes sociales, Reimberg señaló que los accesos habrían sido entregados Franklin Asqui con perfil de administrador.

Esto, agregó, le habría permitido observar cámaras en tiempo real, acceder y descargar grabaciones históricas e instalar varios software.

La instalación habría ocurrido en noviembre de 2024, bajo la aprobación del entonces presidente del directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, actualmente fuera del país y a quien la Fiscalía vincula por su relación con Aquiles Alvarez.

Así funcionaba la "sala espejo", según Reimberg

El ministro detalló que la denominada “sala espejo” fue solicitada formalmente mediante correo electrónico institucional.

Junto con la denuncia, Reimberg publicó un audio en el que presuntamente intervienen el expresidente Rafael Correa, el expolicía Rodney Rengel, procesado en el caso 'León de Toya'; y Cornejo.

Utilizaron una empresa pública municipal financiada por todos los guayaquileños como una verdadera sala de espionaje, desviando recursos y capacidades que siempre debieron estar al servicio de la seguridad ciudadana. Con la anuencia del entonces presidente del Directorio de… pic.twitter.com/cfRZOXClHG — John Reimberg (@JohnReimberg) June 12, 2026

La publicación de Reimberg se suma a la denuncia pública del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien también difundió una grabación.

Vamos a ponerles rostros y nombres a los #AudiosDeLaConspiración de @mashirafael, para que no vengan a vendernos cuentos de salvadores de la patria mientras se organizan para delinquir: ahora sí que nos cuenten cuáles eran sus verdaderos intereses, porque ya sabemos qué papeles… https://t.co/cJyJjANXPn pic.twitter.com/QcPQ5p0sOH — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) June 11, 2026

En ella, según el Gobierno, se evidenciaría la conformación de un grupo para dar seguimiento al denominado caso 'Porsche'.

El Ejecutivo tomó el control de Segura EP el 15 de febrero de 2026, día en que la Policía Nacional allanó sus instalaciones.