Ministerio de Salud alerta sobre falsas ofertas de trabajo y contrataciones fraudulentas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó a la ciudadanía por la circulación de falsas ofertas de empleo que utilizan el nombre de la institución y de sus autoridades para prometer contratos o nombramientos.

La cartera de Estado aclaró este miércoles 22 de julio de 2026 que no realiza vinculaciones laborales de forma directa y recordó que todos sus procesos de reclutamiento y selección de personal se desarrollan únicamente a través de la plataforma Encuentra Empleo.

El pronunciamiento se produce tras detectarse mensajes engañosos relacionados con supuestas oportunidades laborales en la institución.

¿Cómo contrata personal el Ministerio de Salud?

El MSP informó que las convocatorias laborales son gestionadas exclusivamente mediante el portal Encuentra Empleo y difundidas a través de sus cuentas institucionales.

Además, enfatizó que no recibe hojas de vida en las oficinas de la instución o en los hospitales de forma directa, sino que lo hace únicamente a través de medios oficiales.

Entre las prácticas que el Ministerio descartó se encuentran:

La recepción de currículos enviados a correos electrónicos personales.

La entrega física de hojas de vida.

La recepción de documentos a través de redes sociales.

Las ofertas laborales realizadas por intermediarios o terceros.

La institución señaló que ningún funcionario público está facultado para ofrecer puestos de trabajo fuera de los procedimientos previstos en la normativa vigente.

Alertan sobre el uso indebido del nombre del MSP

El Ministerio también advirtió que ninguna persona natural o jurídica está autorizada para utilizar el nombre del ministro de Salud Pública ni el de la institución para gestionar contratos laborales o prometer la asignación de cargos públicos.

Por ello, indicó que cualquier comunicación que solicite pagos, ofrezca nombramientos o garantice contrataciones a nombre de las autoridades sanitarias debe ser considerada falsa o ilegal.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no entregar información personal ni realizar pagos relacionados con supuestas ofertas laborales difundidas por canales no oficiales.