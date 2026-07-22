Hallan a Ukira Grobbelaar, joven sudafricana desaparecida en Quito

La joven Ukira Grobbelaar fue hallada con vida en Quito, la tarde de este miércoles 22 de julio de 2026.

La Policía Nacional informó que la joven de 23 años fue hallada en buenas condiciones en el sector de Iñaquito.

La familia de la sudafricana fue notificada del buen estado de salud de la joven, indicó la Policía.

Grobbelaar fue reportada como desaparecida el 17 de julio de 2026. La última vez que se la vio fue en la avenida 6 de Diciembre y Paúl Rivet.

Antes de hallarla, sus allegados la buscaron en hospitales y lugares cercanos a donde estuvo por última vez.

Al mismo tiempo, en Quito se busca a la joven estilista Lizeth Bunshi, quien desapareció cerca del río Machángara.

También se busca a Doménica Palacios, de quien se peridó el rastro en el sector de Iñaquito.