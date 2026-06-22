Conductor de bus volcado en Caupicho se defenderá en libertad por presunta muerte culposa de un bebé

Un bus se volcó y dejó a un bebé fallecido y 15 personas heridas.

El conductor de un bus que se volcó en Caupicho el sábado se defenderá en libertad por el presunto delito de muerte culposa, informó este lunes 22 de junio de 2026 la Fiscalía.

La Fiscalía formuló cargos contra Lenin Paúl F. A. por el presunto delito de muerte culposa de un bebé de cuatro meses y lesiones de 15 personas en un siniestro de tránsito registrado en Caupicho, en el sur de Quito.

Tras el siniestro, registrado la mañana del sábado, el conductor fue detenido en flagrancia y presentado ante las autoridades.

Sin embargo, quedó en libertad y así se defenderá en este caso. Un juez le otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión.

El conductor no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades competentes.

En la audiencia de calificación de flagrancia se presentaron el acta del levantamiento del cadáver, el informe de autopsia médico-legal, los informes de reconocimientos médico-legales practicados a las personas heridas y el informe técnico de daños del bus.

De acuerdo con la Fiscalía, el informe de verificación técnica determina como causa probable la falta de atención del conductor a "la configuración y diseño vial".

No se ha determinado si el siniestro ocurrió por una falla mecánica del bus o por impericia del conductor.

El sábado el bus de la operadora Transportes Vencedores de Pichincha S.A. se volcó antes de mediodía y ocasionó la muerte de un bebé.