Quito: Choque múltiple en la Panamericana Norte provoca cierre de vía y deja heridos
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó sobre un choque múltiple en la Panamericana Norte.
Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, a la altura del intercambiador de Carapungo.
CBQ
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Actualizado:
22 jun 2026 - 16:28
Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, en Carapungo, la tarde de este lunes 22 de junio de 2026.
En el siniestro estuvieron involucrados un bus, un camión y un vehículo tipo SUV.
Los tres chocaron en fila, uno detrás del otro, a la altura del intercambiador de Carapungo, en el norte de Quito.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron al sitio para atender a tres personas que resultaron heridas.
La vía fue parcialmente cerrada en sentido norte - sur mientras los equipos de emergencia permanecían en el sitio.
Las autoridades no han detallado si los heridos fueron trasladados a casas de salud o sobre la gravedad de sus heridas.
Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para cerrar la vía y gestionar la movilidad en la zona.
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