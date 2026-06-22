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Quito

Quito: Choque múltiple en la Panamericana Norte provoca cierre de vía y deja heridos

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó sobre un choque múltiple en la Panamericana Norte.

Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, a la altura del intercambiador de Carapungo.

CBQ

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

22 jun 2026 - 16:28

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Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, en Carapungo, la tarde de este lunes 22 de junio de 2026.

En el siniestro estuvieron involucrados un bus, un camión y un vehículo tipo SUV.

Los tres chocaron en fila, uno detrás del otro, a la altura del intercambiador de Carapungo, en el norte de Quito.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron  al sitio para atender a tres personas que resultaron heridas.

La vía fue parcialmente cerrada en sentido norte - sur mientras los equipos de emergencia permanecían en el sitio.

Las autoridades no han detallado si los heridos fueron trasladados a casas de salud o sobre la gravedad de sus heridas.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para cerrar la vía y gestionar la movilidad en la zona.

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