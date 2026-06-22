Quito: Choque múltiple en la Panamericana Norte provoca cierre de vía y deja heridos

Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, a la altura del intercambiador de Carapungo.

Tres vehículos chocaron en la Panamericana Norte, en Carapungo, la tarde de este lunes 22 de junio de 2026.

En el siniestro estuvieron involucrados un bus, un camión y un vehículo tipo SUV.

Los tres chocaron en fila, uno detrás del otro, a la altura del intercambiador de Carapungo, en el norte de Quito.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron al sitio para atender a tres personas que resultaron heridas.

La vía fue parcialmente cerrada en sentido norte - sur mientras los equipos de emergencia permanecían en el sitio.

Las autoridades no han detallado si los heridos fueron trasladados a casas de salud o sobre la gravedad de sus heridas.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para cerrar la vía y gestionar la movilidad en la zona.