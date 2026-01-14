Hallan tres cuerpos calcinados en camino rural de zona minera del sector Moretecocha, en Napo

Hallan cuerpos calcinados en el cantón Arosemena Tola de la provincia de Napo

El hallazgo de tres cuerpos calcinados conmocionó a los habitantes del cantón Arosemena Tola, en la provincia del Napo, fue reportado al sistema integrado de seguridad ECU 911.

Un morador, del sector Moretecocha, que transitaba por el camino de tercer orden, dio la alerta y hasta el lugar llegaron agentes de Criminalística, para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar con los procedimientos legales.

Los cuerpos fueron trasladados hasta el Departamento de Ciencias Forenses del Tena, donde se practicarán las autopsias.

La Policía Nacional informó que los tres hombres fueron identificados como, “Gerson V., de 22 años, de nacionalidad ecuatoriana, con antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización; el señor Snaider C., de 21 años, de nacionalidad ecuatoriana; y el señor Brayan O, de 27 años, de nacionalidad venezolana”.

Además, cerca de la escena del crimen se encontraron indicios balísticos y una arma de fuego.

“Tenemos un arma de fuego calibre 9 milímetros, una alimentadora, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, 17 vainas de 9 milímetros, 13 vainas percutidas calibre 38, tres fragmentos enquistados en los cuerpos y dos fragmentos de plomo”, indicó la autoridad.

El comandante de la subzona Napo, señaló que el crimen estaría relacionado a "disputa de territorio entre grupos de delincuencia organizada".