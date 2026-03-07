Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano

La sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) este sábado 7 de marzo

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó la renuncia presentada por el juez anticorrupción Carlos Serrano. Esta resolución se conoció en la sesión extraordinaria Nro. 028-2026, desarrollada este sábado 7 de marzo de 2026. Fue aprobada con el voto favorable de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y del presidente, Damián Larco.

En esta cita, las autoridades conocieron los informes técnicos que señalan que el juez Serrano no tiene pendientes procesos en los que debe emitir una decisión oral o presentar sentencias escritas. A la fecha, tampoco registra procesos disciplinarios que se encuentren tramitándose en su contra.

En este marco, el presidente Damián Larco lamentó la renuncia presentada por el juez. “Esta decisión se produce a pesar de los ofrecimientos realizados desde esta institución para que continúe desempeñando sus funciones. Sin embargo, comprendemos que su decisión responde a consideraciones de carácter personal y al propósito de emprender nuevas metas en su vida”, dijo el Presidente.

Además, indicó que la renuncia del juez Serrano no es un hecho menor y aseguró que se produjo en un contexto grave para la Función Judicial, por las amenazas que recibió en su contra mientras ejercía sus funciones jurisdiccionales. “Lo ocurrido no puede volver a suceder. Ningún juez, ningún fiscal, ningún servidor judicial puede desempeñar su labor bajo intimidación, representación o amenazas provenientes de quienes pretenden interferir en la correcta administración de justicia”.

Por ello aseguró que seguirán trabajando con las instituciones competentes para fortalecer los mecanismos de protección y seguridad de los servidores judiciales. “Los jueces que actúen con integridad y apegados a ley tendrán todo el respaldo del Consejo de la Judicatura”, sostuvo.

Mientras que la vocal Magaly Ruiz indicó que hoy más que nunca se necesita construir una justicia más justa, más transparente, más humana.

Una vez generada la vacante, las autoridades dispusieron a la Dirección Provincial de Pichincha realice las gestiones respectivas a fin de que no se vea afectada la prestación del servicio judicial en las dependencias anticorrupción.