Judicatura investigará a 11 personas por el concurso de jueces nacionales de 2024

El Pleno de la Judicatura realizó una sesión este viernes 7 de agosto de 2026.

El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de procesos disciplinarios en contra de 11 exautoridades y funcionarios judiciales que intervinieron en el concurso de jueces de la Corte Nacional de 2024.

Las 11 personas participaron en la elaboración, revisión, validación y aprobación del reglamento, los informes técnicos y el procedimiento para la selección de expertos del concurso público.

La decisión de iniciar estos sumarios "se sustenta en los resultados de una investigación disciplinaria que identificó indicios de que los servidores involucrados no advirtieron errores de fondo y forma en los instrumentos que rigieron el concurso", señaló la Judicatura.

Además, se determinaron presuntas irregularidades en la fase de méritos. Según la Judicatura, estos hechos habrían incidido en la declaratoria de nulidad total del proceso de selección.

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En esta misma sesión, las autoridades dispusieron el inicio de sumarios e investigaciones contra servidores y exfuncionarios judiciales de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas por faltas disciplinarias tipificadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Adicionalmente, se impuso una amonestación escrita a un gestor de archivo de Pichincha, por realizar, de forma incorrecta, el sorteo de una causa penal. Esta actuación ocasionó retrasos en el proceso judicial.