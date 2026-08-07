'¡Viva Colombia libre!'; Gustavo Petro se despide de la presidencia 

Gustavo Petro se despidió de la presidencia de Colombia en un acto con sus seguidores en Bogotá.

Gustavo Petro, el presidente saliente de Colombia, abandonó la Casa de Nariño este viernes 7 de agosto de 2026.

Petro se despidió de la Presidencia de Colombia en la capital, Bogotá, en medio de un evento con sus seguidores.

Vestido de blanco, habló brevemente al público y llamó a la resistencia antes de la investidura del nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella.

"Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", dijo Petro.

Petro también recibió un homenaje militar en la Plaza de Armas, siendo este su último acto oficial antes de la investidura del nuevo mandatario.

El mandatario saliente se dirigió por un jardín lleno de mariposas amarillas, una referencia al libro 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, que también lo acompañan en su retrato oficial.

Petro será quien encabece la oposición que ya se arma desde la bancada del Pacto Histórico.

El destino de Petro tras abandonar la Presidencia colombiana no se ha difundido.