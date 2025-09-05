Una familia denuncia que un policía disparó con su arma a un hombre tras agredir a su pareja

Una familia denunció a un policía por el presunto delito de tentativa de asesinato de un hombre, llamado Javier, por un hecho violento que ocurrió en la parroquia de Alangasí, en el sur oriente de Quito.

Según la denuncia de los familiares de la víctima, el uniformado disparó a Javier a la altura de la cabeza. Por ese ataque, el afectado enfrenta secuelas en su salud. Sus parientes aseguran que tiene afectaciones en su capacidad de hablar y escuchar.

En un video se ve que un hombre vestido de policía comienza a discutir con la víctima, lo golpea y enseguida saca el arma de fuego y le dispara en el cráneo. El hombre que fue atacado quedó tendido en el piso.

Fernando Castillo, abogado de la víctima, señaló que el agresor es un policía en servicio activo de la Policía Nacional. El uniformado habría llegado al lugar donde ocurrió el ataque para buscar a su pareja.

En medio de una reunión social en Alangasí, el uniformado sacó su arma de dotación y disparó al aire y luego comenzó a agredir a su pareja.

Tras agredir a la mujer, el policía regresa a pelear, golpear y disparar a Javier. El proyectil habría causado lesiones en uno de los huesos del cráneo y su oído. Su familia asegura que tiene dificultades para hablar y escuchar.

La familia de Javier realizó un plantón, en los exteriores de la Comandancia de Policía para exigir justicia por la víctima. Esa institución indicó a Teleamazonas que el caso está en manos de la Fiscalía.