Interpol elimina alerta roja contra el exasambleísta Ronny Aleaga procesado en el caso Metástasis

La alerta roja emitida por Interpol contra el exasambleísta Ronny Aleaga fue retirada oficialmente el 24 de octubre de 2025, tras una resolución de la Comisión de Control de los Ficheros (CCF). El organismo consideró que mantener dicha notificación vulneraba los principios de neutralidad y legalidad de la organización internacional.

La CCF revisó el expediente del procesado en el caso Metástasis y concluyó que la conservación de sus datos en los registros internacionales contravenía las normas que rigen el tratamiento de información en Interpol.

El organismo internacional argumentó que la notificación no cumplía con los principios establecidos en los artículos 10(1) y 12(1) del Reglamento sobre el Tratamiento de Datos (RTD), que exigen que toda información manejada por la red policial internacional sea precisa, pertinente y utilizada con una finalidad legítima y clara, publicó este domingo 2 de noviembre del 2025 diario Expreso.

Asimismo, la Comisión recordó que Interpol debe actuar con neutralidad política y en respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que determinó eliminar de manera definitiva los datos relacionados con Aleaga de sus sistemas.

Notificación a la justicia ecuatoriana

El teniente coronel Richard Riera, jefe de la Unidad Nacional Interpol, notificó al juez nacional de Garantías Penales, Manuel Cabrera, sobre la decisión adoptada, detalló el Expreso. En su oficio, señaló que la eliminación de los datos implica la revocatoria total de la alerta roja que permitía la búsqueda y captura internacional de Aleaga.

La CCF aclaró que la resolución tiene carácter confidencial y definitivo, y que no podrá compartirse en su totalidad con la Oficina Central Nacional (OCN) de Quito debido a la presencia de información reservada. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de revisar el caso si surgen nuevos elementos de hecho o de derecho.

Ronny Aleaga, exlegislador de la Revolución Ciudadana, es uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, una investigación que reveló presuntos vínculos entre el narcotráfico y funcionarios de la justicia, la policía y la política ecuatoriana.

La red estaría liderada por Leandro Norero, narcotraficante asesinado en la cárcel de Latacunga en octubre de 2022. En marzo de 2025, la justicia ecuatoriana solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja para la localización y captura de Aleaga, quien se encontraba prófugo.

Con esta resolución, Interpol elimina oficialmente la posibilidad de su detención fuera del país en el marco de esa alerta, aunque el proceso judicial en Ecuador permanece en curso.