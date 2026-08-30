¿Qué ocurre si una persona demandada se niega a recibir una citación judicial?

La citación judicial es un servicio gratuito en Ecuador.

Dentro de un proceso judicial existen personas que se niegan a recibir las citaciones, con la idea de que la demanda no avance.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura aclaró que, cuando una persona demandada rechaza la boleta, la diligencia puede considerarse válida y el proceso judicial continúar.

La citación se genera cuando una persona enfrenta una demanda en materias como civil, laboral, familia, niñez, mercantil o inquilinato.

¿Qué pasa si el demandado no quiere recibir la citación?

Cuando el citador acude al domicilio y la persona demandada o su representante legal se niega a recibir la boleta, el funcionario debe dejar constancia de lo ocurrido en un acta.

En este caso, la citación se considera efectivamente realizada, por lo que la negativa del demandado no suspende ni paraliza el proceso judicial. Es decir, rechazar físicamente la citación no elimina sus efectos legales.

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¿Y si el citador no localiza personalmente al demandado?

Si el citador no encuentra personalmente al demandado, la normativa contempla otros mecanismos para que el proceso judicial pueda avanzar.

La diligencia puede realizarse durante horas hábiles mediante tres boletas, entregadas en tres días distintos y consecutivos a un familiar que se encuentre en el domicilio.

También puede procederse con la fijación de la boleta en un lugar visible del inmueble.

Cifras de citaciones

Los registros del Consejo de la Judicatura muestran que entre enero y julio de 2026, se generaron 275 626 citaciones judiciales físicas a escala nacional. De ese total, 237 788 citaciones físicas fueron atendidas.

La citación sirve para informar formalmente a una persona que existe un proceso judicial en su contra y permitir que ejerza su derecho a la defensa.