Cierran la vía entre Napo y Orellana por daños en el puente Wapayacu

Pérdida de calzada afecta la circulación en la vía Napo - Orellana

El tránsito vehicular fue cerrado en la vía E436, a la altura del puente Wapayacu, debido a daños provocados por las fuertes lluvias.

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó que las lluvias provocaron la pérdida de parte de la calzada y afectaciones en la base y el acceso del puente Wapayacu.

La situación obligó a suspender temporalmente el paso de vehículos.

Personal técnico se encuentra en la zona para evaluar los daños y coordinar el ingreso de maquinaria que permita ejecutar los trabajos necesarios para recuperar la circulación.

Esta es la ruta alterna

Mientras se interviene el sector, los conductores deberán utilizar como ruta alterna el trayecto Tena - Narupa - El Coca.

La recomendación aplica para quienes necesiten movilizarse entre las provincias de Napo y Orellana.

El MIT señaló que, una vez concluidos los trabajos en Wapayacu, se habilitará nuevamente el tránsito para vehículos livianos y pesados.

Por ahora, se solicita a los usuarios evitar el tramo afectado y planificar sus desplazamientos.

Las autoridades también pidieron conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía.

La reapertura dependerá del avance de las labores y de las condiciones de seguridad en el puente.