SNAI desmiente supuestos motines tras circulación de videos antiguos

El SNAI descartó amotinamientos en las cárceles de Ecuador este 30 de agosto de 2026.

Videos de un incidente anterior circularon como si mostraran nuevos motines en las cárceles de Ecuador. Ante esas publicaciones, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió una aclaración este domingo 30 de agosto de 2026.

La institución aseguró que los centros penitenciarios permanecían bajo control y que, hasta el momento de su pronunciamiento, no se reportaban amotinamientos ni incidentes de esa naturaleza.

¿Qué aclaró sobre los videos?

El SNAI calificó como falsa la información que presentaba esas grabaciones como acontecimientos recientes. Su desmentido se refiere a la fecha atribuida a las imágenes, que corresponden a un hecho anterior.

La información consultada no precisa cuándo ocurrió ese incidente ni en qué cárcel se grabaron los videos.

Un llamado a verificar antes de compartir

La entidad pidió revisar el origen y la fecha de las publicaciones, consultar canales oficiales y evitar difundir contenidos que puedan generar desinformación o alarma sobre la situación penitenciaria.