Destituyen a tres jueces que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Alvarez en el caso Goleada

Tres jueces, que levantaron la prisión preventiva de Aquiles Alvarez en el caso Goleada, fueron destituidos.

El Consejo de la Judicatura destituyó a los tres jueces que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y sus dos hermanos, procesados en el caso Goleada por una investigación relacionada con el presunto lavado de activos.

La resolución se aprobó por unanimidad, este martes 27 de octubre de 2026 y recayó sobre Byron U., Silvana V. y Wiler Ch., integrantes de la Sala Especializada de Delitos de Corrupción de Pichincha.

El Pleno de la Judicatura fundamentó la sanción en la infracción disciplinaria de error inexcusable, con base en una declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte Nacional de Justicia.

📰 | #BoletínCJ Con base en declaratoria jurisdiccional previa de la @CorteNacional, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destitución por error inexcusable a S.L.V.V., W.F.C.A. y B.L.U.A. Conoce los detalles aquí: https://t.co/Rxkw8Ts7CF — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 27, 2026

¿Por qué fueron destituidos los jueces?

Según el Consejo de la Judicatura, los magistrados habrían "excedido sus competencias" al resolver la apelación relacionada con las medidas cautelares impuestas a los hermanos Álvarez.

La Corte Nacional determinó que el recurso se refería exclusivamente a la prisión preventiva; sin embargo, los jueces también se pronunciaron sobre nulidades y aspectos de valoración que correspondían a otras etapas del proceso judicial.

“Los tres jueces excedieron el objeto del recurso”, señaló la Judicatura al explicar los fundamentos de la decisión disciplinaria.

Además, el organismo indicó que, al abordar asuntos ajenos a la apelación, los exmagistrados intervinieron en ámbitos que correspondían a otras fases procesales y a las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, lo que habría ocasionado "un perjuicio a la administración de justicia".

El expediente disciplinario se inició a partir de dos denuncias presentadas en abril de 2026, una de ellas planteada por la Fiscalía General del Estado.

Los tres jueces permanecían suspendidos temporalmente desde el 27 de julio de 2026, mientras avanzaba el procedimiento que finalmente concluyó con su destitución.