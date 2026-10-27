El delantero inglés Harry Kane no escatimó en elogios hacia el defensor ecuatoriano Willian Pacho durante la reciente gala de entrega del Balón de Oro 2026. Al analizar el panorama futbolístico europeo y los factores decisivos de la temporada, el atacante del Bayern Múnich destacó el extraordinario rendimiento del zaguero en las filas del Paris Saint-Germain.

Kane enfatizó que una de las claves fundamentales para entender el dominio reciente del PSG radica en su solidez en la parte posterior. Según la figura de la selección inglesa, el conjunto parisino ha construido sus triunfos a partir de un bloque defensivo compacto y altamente competitivo que otorga seguridad a todo el esquema del equipo.

En ese engranaje defensivo, el nombre de Willian Pacho resalta con luz propia. Harry Kane catalogó al central tricolor como una auténtica «muralla», ponderando su capacidad para anticipar jugadas, imponerse en los duelos individuales y mantener la concentración frente a los delanteros más peligrosos del continente.

El crecimiento de Pacho en la élite europea ha sido meteórico, consolidándose como un pilar inamovible en la zaga del PSG y ganándose el respeto de las principales estrellas del fútbol mundial. Reconocimientos como el de Kane reafirman que el nivel del tricolor no pasa desapercibido entre sus propios rivales.

Las palabras de Harry Kane en el marco del Balón de Oro 2026 ponen de manifiesto que el éxito colectivo se cimenta desde la defensa. Con Willian Pacho erigido como un baluarte infranqueable, el Paris Saint-Germain continúa demostrando que cuenta con uno de los defensores más sólidos y cotizados del momento.