Exministra Ivonne Núñez es destituida de la Corte del Guayas por error inexcusable

Ivonne Nuñez, fue ministra de Trabajo, en el Gobierno de Daniel Noboa

El Consejo de la Judicatura resolvió, este martes 27 de octubre de 2026, destituir a dos jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, entre ellos la exministra de Trabajo Ivonne Núñez.

La sanción se relaciona con una sentencia emitida el 9 de noviembre de 2021, mediante la cual se ordenó el pago de USD 500 000 a una empresa de transporte de carga pesada.

Según la resolución de la Judicatura, los magistrados incurrieron en error inexcusable, una infracción disciplinaria gravísima, por vulnerar la seguridad jurídica.

📰 | #BoletínCJ Con base en declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Constitucional, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destitución por error inexcusable de los jueces I.E.N.F. y F.R.M.G. Conoce los detalles aquí: https://t.co/4RfCrhwaq7 — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 27, 2026

La destitución se sustenta en una declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Constitucional, emitida el 4 de diciembre de 2025.

En esa decisión, la Corte Constitucional dejó sin efecto el fallo dictado por los jueces y estableció la existencia de error inexcusable en su actuación.

Con base en este pronunciamiento, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió imponer la máxima sanción disciplinaria a los dos magistrados.

El sumario disciplinario contra Núñez y el otro juez se inició el 7 de diciembre de 2025, después de la declaratoria emitida por la Corte Constitucional.

Ivonne Núñez ocupó el cargo de ministra del Trabajo durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa, desde noviembre de 2023. Antes de asumir esa Cartera de Estado, Núñez ejerció como jueza de la Corte Provincial del Guayas.