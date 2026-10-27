Sicariato en Zabala: dos hombres en moto habrían perseguido y asesinado a un motociclista en Quito

Ataque armado en el sector de Zabala, en Calderón

Un hombre murió tras un ataque armado registrado la tarde de este martes 27 de octubre de 2026, en el sector de Zabala, en Calderón, al norte de Quito.

Un asesinato al estilo sicariato se registró este martes en el sector de Zabala, en la parroquia Calderón, al norte de Quito.

El hecho ocurrió en las calles De Los Albatros y avenida Geovanny Calles, donde agentes acudieron tras recibir una alerta ciudadana por un ataque con arma de fuego.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue interceptada por otra moto en la que se movilizaban dos personas.

Durante la persecución, el motociclista habría perdido el control y caído sobre la calzada, momento en el que uno de los ocupantes del otro vehículo habría realizado varios disparos.

Videos de cámaras de seguridad de la zona mostrarían la persecución y el ataque.

En las imágenes también se observaría que, después de los disparos, los presuntos responsables se acercaron a la víctima y tomaron fotografías antes de huir.

Esta secuencia deberá ser analizada dentro de las investigaciones.

Policía acudió tras una alerta ciudadana

Cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a decenas de personas reunidas y a un hombre tendido sobre la vía, junto a una motocicleta blanca.

Personal de atención prehospitalaria confirmó que la víctima no presentaba signos vitales aparentes.

De acuerdo con los testimonios preliminares de moradores, los sospechosos escaparon a alta velocidad en la motocicleta en la que se movilizaban.

Los habitantes que aportaron información pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a posibles represalias.

La zona fue delimitada para preservar los indicios relacionados con el crimen.