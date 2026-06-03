Capturan en Pichincha a estadounidense requerido por pornografía infantil en EE.UU.

Un ciudadano estadounidense buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con pornografía infantil fue capturado en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, informó el Ministro del Interior, John Reimberg la noche del martes 2 de junio de 2026.

La detención se produjo tras labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a Jude Louis De Meis, de 55 años, quien tenía una orden de captura vigente emitida por autoridades del estado de Massachusetts.

Según información policial, el extranjero era requerido por los presuntos delitos de posesión de material de abuso sexual infantil y exhibición de menores. Las autoridades sostienen que se encontraba oculto en un inmueble de Rumiñahui cuando fue localizado por los agentes.

Será sometido a proceso de extradición

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el procedimiento correspondiente de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos que pesan en su contra.

Durante el operativo, los uniformados levantaron como indicios una cédula de identidad y una tarjeta de débito bancaria. Cooperación internacional

La aprehensión forma parte de las acciones de cooperación entre organismos de seguridad nacionales e internacionales para localizar a personas requeridas por delitos graves fuera de sus países de origen.

Las autoridades no han revelado detalles sobre el tiempo que el ciudadano permaneció en Ecuador ni las circunstancias en las que ingresó al país. Sin embargo, indicaron que las investigaciones permitieron identificar su ubicación y ejecutar el operativo de captura.