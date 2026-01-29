Noboa se reunió con el Bloque de Seguridad tras regresar de Panamá anticipadamente

Tras interrumpir su viaje a Panamá, el presidente Daniel Noboa se reunió, este jueves 29 de enero de 2026, con el Bloque de Seguridad, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

En la reunión con el mandatario estuvieron presentes el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro del Interior, John Reimberg; la ministra de Gobierno, Nataly Morillo; y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. También estuvieron los jefes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Noboa viajó a Panamá el martes 27 de enero para asistir a un foro económico internacional en ese país centroamericano. Y tenía agenda que cumplir hasta el 29 de enero. Sin embargo, regresó a Ecuador un día antes por una 'emergencia'.

Noboa envió 2 proyectos económicos urgentes a la Asamblea

Sin embargo, el ministro John Reimberg dijo que no hubo una emergencia, sino que estas reuniones del Bloque de Seguridad están programadas cada semana para analizar las estrategias de seguridad para enfrentar la violencia en Ecuador.

El Primer Mandatario sí participó en la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina. Sin embargo, su agenda incluía reuniones con empresarios para este jueves, las cuales no se concretaron debido a su retorno anticipado a Ecuador.

Noboa regresó al país, pero los ministros que integraban la comitiva oficial permanecieron en Panamá para continuar con las actividades programadas.