Pena máxima a los responsables de femicidio de Alison Altamirano en Cevallos

Alison Altamirano fue asesinada en 2025 en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua.

Dos jóvenes fueron sentenciados por el femicidio de la estudiante Alison Altamirano, en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua.

La sentencia fue conocida este martes 4 de agosto de 2026 tras la difusión por parte de la Fiscalía.

Ronald Alexander G. P. y Johan Santiago V. M. fueron declarados culpables del delito de femicidio y recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de cárcel por el crimen de la joven estudiante.

La joven tenía 23 años, era originaria de Tena y estudiaba la carrera de veterinaria.

Fue hallada sin vida con signos de violencia extrema en una habitación debajo de un colchón la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los detalles de la investigación del Ministerio Público, la joven se trasladó a la vivienda de uno de los hoy sentenciados.

Incluso uno de ellos le gestionó un taxi para que se movilice hasta allí. En el domicilio ingirieron alcohol, cocaína y éxtasis.

"Cuando la víctima quedó dormida, los sentenciados intentaron agredirla sexualmente", detalló la Fiscalía.

Luego los jóvenes asfixiaron a Alison y desmembraron parcialmente su cuerpo, el que luego intentaron ocultar bajo un colchón.