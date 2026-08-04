El alcalde de El Tambo y un concejal fueron detenidos por presunto peculado

El ministro del Interior, John Reimberg, dio detalles del operativo 'Templo del Sol', ejecutado en El Tambo, Cañar.

El alcalde de El Tambo, René Alonso Castillo, fue detenido la mañana de este martes 4 de agosto de 2026 durante el operativo 'Templo del Sol'.

El Alcalde fue detenido en medio de una investigación un presunto delito de peculado. La información fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg.

Junto al burgomaestre también fueron aprehendidos el concejal Edison Espinoza y un promotor particular de eventos.

Prisión preventiva para el Alcalde de Machala

De acuerdo con el Ministerio del Interior, los tres detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecerán mientras continúan las diligencias investigativas y la recopilación de indicios relacionados con el caso.

Como parte del operativo, las autoridades además ejecutaron un allanamiento en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de El Tambo, en Cañar.