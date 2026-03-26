Difieren audiencia de juzgamiento contra Santiago Díaz por presunta violación

El exasambleísta, Santiago Díaz, durante una comparecencia a la Fiscalía Genera del Estado.

La audiencia de juzgamiento por el presunto delito de violación en contra del exasambleísta Santiago Díaz se difirió, informó la Fiscalía General del Estado este jueves 26 de marzo del 2026.

La diligencia se difirió debido a la inasistencia del abogado defensor de Díaz, quien presentó un certificado médico por enfermedad. La diligencia está convocada para el 16 y 17 de abril.

El exlegislador Santiago Díaz fue llamado a juicio como presunto autor del delito de violación a una niña de 12 años, en una audiencia desarrollada en noviembre del 2025.

El caso se remonta al 9 de julio del 2025, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron tres allanamientos en Quito, por la presunta violación a una niña de 12 años.

El principal sospechoso fue el asambleísta Santiago Díaz, de la Revolución Ciudadana. En los inmuebles allanados, equipos de Criminalística recabaron documentos, dispositivos electrónicos, entre otros indicios, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X. El caso se denominó Díaz Asque.