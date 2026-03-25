Fijan fecha para vincular al asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada

Un juez aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado de vincular al asambleísta de RETO, Raúl Chávez, en el caso Goleada, en el que también se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La audiencia de vinculación se realizará el viernes 27 de marzo del 2026 a las 10:_00, según se conoció este miércoles 25.

El caso Goleada investiga una supuesta trama de corrupción por lavado de activos y defraudación tributaria, que estaría presuntamente liderada por los hermanos Alvarez Henriquez.

Según la Fiscalía, Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.

El proceso se tramitará en la vía ordinaria, sin solicitar autorización de la Asamblea Nacional del Ecuador, porque, según argumentó el fiscal, los hechos atribuidos a Raúl Chávez no guardan relación con su desempeño en el cargo de asambleísta.