Alias 'Fito' es llamado a juicio por lavado de activos en Ecuador

Alias 'Fito' fue llamado a juicio por el presunto delito de lavado de activos. Así lo concluyó la jueza la noche del lunes 23 de marzo de 2026, luego de 17 días de audiencia preparatoria de juicio.

La investigación dentro del caso Blanqueo Fito salió a la luz en junio del 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de 'Fito', Yandry Macías Villamar; su cuñado Jorge Peñarrieta, y los padres y hermano de su pareja, Verónica Briones.

Por este caso se llamó a juicio a alias 'Fito' y otras 16 personas. Este caso involucra al cabecilla de 'Los Choneros', quien permanece detenido en Estados Unidos.

Como coautores fueron llamadas a juicio 17 personas:

José Adolfo Macías, alias 'Fito'

Inda Mariela P.T. (esposa de 'Fito')

Michelle Jamilet M. P. (hija)

Adolfo Jair M.P. (hijo)

Ramón José M. I. (padre)

Violeta Marisol V.C. (madre)

Julio César P.T. (cuñado)

Irene Jahaira P.T. (cuñada)

Ronald Javier M.V. (hermano)

Yandry Nicomedes M.V. (hermano)

Jorge Alberto P.T. (cuñado)

Verónica Narcisa B.Z. (pareja sentimental)

Angie Darleny B.Z. (hermana de Verónica B.)

José Gregorio B.Z. (hermano de Verónica B.)

Dolores Onila Z.S. (madre de Verónica B.)

Álex Martín M.P. (propietario del inmueble donde fue detenido alias 'Fito')

También irán a juicio cuatro personas jurídicas: