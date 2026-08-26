Lo que señaló el examen externo preliminar sobre Lizeth Bunshi, localizada sin vida en Quito.

El cuerpo sin vida de Lizeth Bunshi fue localizado la tarde del martes 25 de agosto de 2026 en la ribera sur del río Machángara, en el sector de la quebrada de Guápulo, en el centro-oriente de Quito.

La alerta ingresó a través del ECU 911 pasadas las 13:00, lo que movilizó a un contingente especial de la Policía Nacional y unidades de rescate hasta las calles La Tolita y zonas aledañas.

Así es la zona donde fue localizada Lizeth Bunshi

Rescate y detalles del hallazgo

Debido a la complejidad del terreno en el desnivel tipo quebrada, la extracción del cuerpo requirió de un ascenso controlado liderado por agentes especializados de la Policía.

En el sitio, el personal de Criminalística tomó el control de la escena. El cuerpo de Lizeth se encontró en inmersión incompleta y en avanzado estado de análisis .

Hallazgos clave del examen externo

Señales particulares

El cuerpo registra tratamiento dental (brackets) y un tatuaje artístico de una cruz en el antebrazo derecho.

Lesiones preliminares

Los peritos hallaron una equimosis (moretón) en la rótula izquierda y hematomas (acumulación de sangre) en la pierna derecha.

Evidencias

No se encontraron indicios asociativos en el lugar del hallazgo.

Confirmación de identidad

Freddy Ron, abogado de la familia, confirmó que los familiares pudieron reconocerla por sus piezas dentales y los brackets que utilizaba.

Además, por medio de un tatuaje que, según los familiares, fue otro de los indicios por el cual lograron identificarla.

Exigen justicia y le dan el último adiós

Este miércoles 26 de agosto de 2026 , familiares de la víctima acudieron a los trámites legales correspondientes para recibir los restos.

Su hermana, Norma Bunshi Muñoz, confirmó que la familia le dará el último adiós en el sector del Valle de los Chillos.

También exigió celeridad a las autoridades: "Esperamos que se haga justicia y se aclaren las causas de su muerte".

La Fiscalía General del Estado, junto la Policía Nacional, investigan el caso.

Defensa solicitará reformulación de cargos

De acuerdo con la defensa de la familia, se solicitará en el caso reformulación de cargos.

Se pedirá que a Cristian V., procesado inicialmente por desaparición involuntaria, sea procesado por el presunto delito de femicidio.

Pasadas las 19h00 de este martes, los familiares de Lizeth Bunshi retiraron el cuerpo de la instalaciones de Medicina Legal, en el norte de Quito.

Ahora, en medio del luto y el dolor, esperan que la justicia haga su parte y el caso no quede en la impunidad.