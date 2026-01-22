Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Judicial

Dos funcionarios de la Judicatura fueron desvinculados por presunta corrupción

Dos funcionarios de la Judicatura son señalados por presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública.

La Judicatura desvinculó a dos funcionarios de esa institución

Consejo de la Judicatura

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

22 ene 2026 - 12:41

Unirse a Whatsapp

El Pleno Consejo de la Judicatura (CJ) desvinculó a dos funcionarios de esa institución, este jueves 22 de enero de 2026, por presuntos actos de corrupción.

Esa decisión se adoptó ante presuntas irregularidades en un proceso de contratación pública que fue declarado desierto.

“El caso fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión a fin de que active el proceso investigativo correspondiente y se determinen las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse”, señaló el CJ.

“El CJ reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia, la probidad y la lucha frontal contra cualquier forma de corrupción dentro de la Función Judicial”, añadió esa institución.

Además, la Judicatura invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto indebido o irregular que se detecte dentro del sistema judicial.

