Presidente de la Corte Nacional aprobó la extradición a Austria de narco Jezdimir Srdan

En 2024, el serbio Jezdimir Srdan fue detenido por la Policía durante un operativo en cuatro provincias.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado, Marco Rodríguez, aprobó la extradición del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, a Austria. La decisión se adoptó la mañana del 22 de enero de 2025.

El Alto Tribunal informó que el extranjero es requerido por las autoridades judiciales de la República de Austria por el presunto delito de intento de asesinato.

Sin embargo, él aclaró que para que sea entregado, primero el extranjero deberá cumplir los procesos judiciales que tiene en Ecuador. Él tiene una sentencia de 10 años por lavado de activos y está procesado por delincuencia organizada.

"La entrega del ciudadano se hará efectiva una vez que el requerido haya cumplido integramente con las obligaciones y responsabilidades derivadas d elos procesos penales que actualmente se tramitan en la jurisdicción ecuatoriana. Sin que bajo ninguna circunstancia se disponga su libertad", señaló la Corte Nacional.

Srdan desató una nueva polémica en el sistema judicial, que incluso salpicó a Mario Godoy, presidente de la Judicatura, quien enfrenta un proceso de juicio político.

Todo se desencadenó el 20 de noviembre de 2025, luego de que el serbio fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

Tras conocer su condena, el serbio Jezdimir Srdan reaccionó de forma violenta durante la audiencia telemática, realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Frente a las cámaras, simuló un corte en el cuello, una señal interpretada como amenaza directa contra el juez anticorrupción, Carlos Serrano, integrante del Tribunal.

Por la amenaza, el juez Serrano renunció a su cargo y también denunció que, antes de dictar sentencia, recibió presiones de un alto funcionario de la Judicatura para declarar inocente extranjero.

El juez grabó una de estas conversaciones y, días después del fallo, presentó su renuncia el 4 de diciembre de 2025. Alegó que teme por su vida y seguridad. Serrano salió del país.

La controversia aumentó cuando se conoció que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, fue abogada del narcotraficante serbio.

Vintimilla aseguró que ella ejerció la defensa solamente en la investigación previa y no en las etapas procesales de ese caso. Además, aclaró que dejó ese patrocinio cuando se casó con Godoy en noviembre de 2024.

Además, el 23 de diciembre de 2025, la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor, entonces director del organismo en Pichincha, un día después de que se filtraran audios en los que se lo escucha sugiriendo al juez Serrano que “ponga más atención” a la defensa del serbio.

Por estos hechos se abrió un proceso de juicio político contra Godoy, que se tramita en la Comisión de Fiscalización. Se estima que ese caso se resolvería en febrero de este año.