Muertes, enfermedades... ¿Qué ocurre en las cárceles de Ecuador?

Crisis de salud por tuberculosis y desnutrición en cárceles de Ecuador

Las cárceles de Ecuador vuelven a estar en el centro de la preocupación pública, en medio de alertas por enfermedades, muertes y denuncias sobre condiciones sanitarias críticas.

Durante las últimas semanas, la alerta volvió a crecer y, este jueves 28 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) descartó que exista un brote de tuberculosis en la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad inaugurada por el presidente Daniel Noboa.

El anuncio ocurrió luego de que un vehículo de medicina legal fuera captado saliendo del recinto penitenciario, donde murió un privado de libertad.

El video se difundió el 27 de mayo de 2026 y, un día después, el Snai confirmó que la causa del fallecimiento fue un cuadro de pancreatitis. Así, el servicio penitenciario descartó un caso de tuberculosis en esta muerte.

Mientras el SNAI sigue guardando silencio sobre la situación sanitaria en la cárcel del Encuentro, fue captado el vehículo de medicina legal saliendo esta tarde de dicho centro carcelario.



Urge que el Estado transparente la información ⬇️ pic.twitter.com/M2cPC71Nl6 — Fabricio Vela (@fabriciovelav) May 27, 2026

Asimismo, el 26 de mayo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, descartó que exista una epidemia de tuberculosis en las cárceles de Ecuador. Sus declaraciones se dieron en el marco del traslado de 35 presos desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, hacia Guayaquil.

La cárcel del Encuentro fue construida durante el gobierno de Daniel Noboa y actualmente alberga a personas sentenciadas de alto perfil, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas; y procesados bajo prisión preventiva como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta investigaciones judiciales.

Muertes por tuberculosis en cárceles de Ecuador

Aunque el Gobierno ha descartado una epidemia de tuberculosis en las prisiones, cifras difundidas desde febrero de 2026 por el Ministerio de Salud reflejan centenas de casos dentro del sistema penitenciario.

El 13 de febrero de 2026, el subsecretario de Vigilancia, Protección y Control de la Salud, Andrés Carrazco, aseguró que no existía una epidemia en las cárceles de Ecuador. Sin embargo, al mismo tiempo confirmó que más de 600 personas privadas de libertad murieron por tuberculosis durante el 2025.

Las cifras oficiales entregadas en esa fecha mostraron además que en 2025 se registraron 2 649 casos de tuberculosis dentro de centros penitenciarios.

Los datos reflejan el impacto de la enfermedad en un sistema carcelario marcado por el hacinamiento y las dificultades de acceso a servicios médicos. Esta situación se difundido a escala internacional, a través de testimonios y organizaciones de defensa de derechos humanos.

Un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública correspondiente al primer trimestre de 2026 también evidenció un crecimiento sostenido de casos de tuberculosis en Ecuador.

El reporte mostró un promedio cercano a 500 nuevos contagios mensuales a escala nacional.

La provincia de Guayas concentra la mayor cantidad de casos en Ecuador. Según el informe, hasta marzo de 2026 se contabilizaron 1 160 contagios y una tasa de 24 casos por cada 100 000 habitantes. De ese total, 509 casos correspondían a personas privadas de libertad.

Casos de Tuberculosis por Provincia 📊 Reporte de Casos de Tuberculosis por Provincia Provincia Total Casos Casos PPL (%) Fallecidos (Comunidad) Fallecidos (PPL) Guayas 1,160 509 (43.9%) 22 16 Santa Elena 61 15 (24.6%) 6 0 El Oro 86 12 (14%) 6 0 Los Ríos 89 11 (12.4%) 5 0 Esmeraldas 52 11 (21.2%) 3 1 Sucumbíos 16 2 (12.5%) 1 0 Napo 11 0 (0%) 0 0 Loja 37 3 (8.1%) 2 0 Orellana 14 0 (0%) 0 0 S.D. Tsáchilas 37 4 (10.8%) 0 0 Cañar 16 0 (0%) 1 0 Azuay 46 29 (63%) 0 0 Manabí 79 8 (10.1%) 3 0 Chimborazo 20 1 (5%) 1 0 Galápagos 1 0 (0%) 0 0 Morona Santiago 7 0 (0%) 0 0 Cotopaxi 15 6 (40%) 0 1 Bolívar 5 0 (0%) 0 0 Tungurahua 12 0 (0%) 0 0 Pichincha 66 0 (0%) 6 0 Zamora Chinchipe 2 0 (0%) 0 0 Pastaza 2 0 (0%) 0 0 Imbabura 3 1 (33.3%) 0 0 TOTAL NACIONAL 1,837 612 (33.3%) 56 18 Fuente: Boletín epidemiológico del MSP (enero-marzo 2026).

Otras provincias con cifras elevadas fueron Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.

Desnutrición y enfermedades de transmisión sexual se suman al problema en cárceles

La situación sanitaria en las cárceles no solo está relacionada con la tuberculosis. Medios de comunicación extranjeros y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre problemas de alimentación y enfermedades de transmisión sexual dentro de los centros penitenciarios.

En enero de 2026, el diario español El País publicó una investigación sobre la crisis de salud en las cárceles ecuatorianas.

El reportaje señalaba que la falta de medicinas y alimentos estaba agravando las condiciones de miles de presos en diferentes provincias del país.

Según esa investigación, alrededor de 35 000 personas privadas de libertad sufrían problemas de desnutrición crónica debido a la escasez de alimentos en las cárceles ecuatorianas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil también difundió cifras sobre fallecimientos en la Penitenciaría del Litoral.

Las denuncias sobre enfermedades, falta de atención médica y escasez de medicinas se producen en medio de la crisis de seguridad que atraviesan las cárceles del país durante los últimos años.

Frente a las alertas por posibles contagios de tuberculosis en distintos centros penitenciarios, el Ministerio de Salud dice que se mantienen monitoreos sanitarios y controles epidemiológicos dentro de las 36 cárceles del Ecuador.