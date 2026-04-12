Prisión preventiva para exjuez que intentó huir a Colombia

Imagen del entonces juez Christian Quito en una reunión con el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el 9 de junio de 2023.

El exjuez Christian Quito, quien intentó huir de Ecuador hacia Colombia, recibió prisión preventiva. La Fiscalía abrió un nuevo proceso en su contra por presunto incumplimiento de decisiones legítimas.

Esta nueva causa se deriva de haber violado la prohibición de salida del país, que le dispuso dentro del caso 'Fachada' en el que se lo investiga por asociación ilícita.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre su detención, cuando intentaba viajar a Colombia, de manera irregular, a través del puente internacional Rumichaca, en Carchi.

#ATENCIÓN



CHRISTIAN LUVIN QUITO CARPIO, juez anticorrupción investigado por asociación ilícita en el denominado Caso Fachada, pretendió esta madrugada ingresar a Colombia de forma irregular sin registrar su salida en Ecuador al tener impedimento (de salida) por orden judicial.… pic.twitter.com/wEXjcEMkhz — John Reimberg (@JohnReimberg) April 12, 2026

Caso 'Fachada': ¿de qué se lo acusa?

La Fiscalía inició la investigación del caso 'Fachada' en enero de 2025. La causa indaga una red de corrupción judicial y delincuencia organizada vinculada al grupo Comandos de la Frontera.

Como parte de las pericias, allanó la vivienda del entonces exjuez anticorrupción. Allí encontró USD 10 000 en efectivo que no pudo justificar.

En junio de ese año, el Consejo de la Judicatura lo suspendió por incurrir en una infracción disciplinaria gravísima, relacionada con solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios.

En septiembre fue restituido, pero finalmente en febrero de 2026, el Pleno del organismo destituyó a Quito como juez.

Tras meses de investigación fue formalmente procesado por asociación ilícita y ahora se espera fecha y hora para su audiencia preparatoria de juicio.