Caso Goleada: Siete datos que reveló la Fiscalía General en su investigación

La audiencia de vinculación del caso Goleada se desarrolló, este viernes 29 de mayo de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su esposa, sus dos primos, una contadora y nueve empresas fueron vinculados en el caso Goleada, este viernes 29 de mayo de 2026.

La audiencia de vinculación se instaló en Quito luego de dos diligencias suspendidas previamente el 14 y 26 de mayo.

Los 14 nuevos imputados se suman a los 12 procesados inicialmente, entre ellos está Aquiles Alvarez y sus dos hermanos. Todos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

Siete datos que reveló la investigación de Fiscalía

La Fiscalía General investiga un entramado empresarial creado presuntamente para vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional sin levantar alertas en las instituciones de control.

un creado presuntamente para vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional sin levantar alertas en las instituciones de control. Según las investigaciones, el alcalde Aquiles Alvarez y otros procesados construyeron una estructura empresarial destinada a viabilizar su giro de negocio por medio de la venta de combustible "para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley".

una destinada a su giro de negocio por medio de la venta de "para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley". El grupo habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución , mismo que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales .

grandes de subsidiado por el Estado para su de , mismo que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a . Con los réditos económicos obtenidos, habrían creado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos.

de domiciliadas en Panamá para beneficios indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos. El perjuicio para el Estado radicó en el desfalco reflejado en la venta del diésel subsidiado para que los procesados lo revendan a precio del mercado internacional (sin subsidio).

reflejado en la del subsidiado para que los procesados lo revendan a precio del mercado internacional (sin subsidio). Los procesados habrían conformado una red para desviar combustible subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias ilícitas.

una para subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias ilícitas. Fiscalía señaló que los procesados habrían efectuado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulando la prestación de servicios.

Defensa de Aquiles Alvarez denuncia deterioro físico en la cárcel

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con hasta 13 años de cárcel.

Postura de la defensa

El abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, aseguró que Fiscalía no tiene pruebas sólidas ni indicios de responsabilidad penal en el caso Goleada.

Además, señaló que el Ministerio Público no tiene con los elementos de convicción suficientes para sustentar la existencia del delito.

También ha señalado que es imposible que exista comercialización ilícita de combustibles porque se pide autorización a Petroecuador.