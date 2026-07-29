Macaulay Culkin podría volver como Kevin en una nueva película de 'Mi pobre angelito'

Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva película de 'Mi pobre angelito', casi 35 años después de su última aparición como el personaje.

La información fue difundida en el podcast The Town with Matthew Belloni, donde se señaló que Disney habría mantenido una reunión con el actor para conversar sobre los detalles de una posible nueva producción.

La idea que propuso Macaulay Culkin

Culkin habría planteado una historia en la que Kevin McCallister sería un padre soltero que queda encerrado fuera de su propia casa por culpa de su hijo, con quien mantiene una relación distante.

La propuesta retoma la esencia de las primeras películas, pero desde la perspectiva de un Kevin adulto.

En esta versión, sería su propio hijo quien le impediría entrar a la vivienda y le prepararía diferentes trampas.

Culkin ya había compartido esta idea a finales de 2025, durante uno de los espectáculos de A Nostalgic Night, una presentación en la que recuerda diferentes momentos de su carrera como actor infantil.

No existe confirmación oficial

Aunque los reportes apuntan a una posible conversación entre Culkin y Disney, no existe confirmación oficial de una nueva película ni de la participación del actor.

Tampoco se ha anunciado oficialmente una sexta entrega de la franquicia, por lo que el proyecto permanece, hasta ahora, en el terreno de la especulación.

La saga comenzó en 1990 con 'Mi pobre angelito', dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Culkin como Kevin McCallister.

Su segunda película, 'Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York', se estrenó en 1992 y fue la última ocasión en que el actor interpretó al personaje en una película de la franquicia.