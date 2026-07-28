Detienen a Elías Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, por minería ilegal

El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, fue detenido la madrugada de este martes 28 de julio de 2026.

Las autoridades realizaron una decena de allanamientos en Azuay y El Oro en contra de una supuesta red de minería ilegal.

De acuerdo con las autoridades, esta red opera en seis provincias de Ecuador.

En total fueron detenidas seis personas, entre ellas el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, quien estuvo en funciones entre 2019 y 2023.

Bermeo, alias B.B. y su círculo de financistas directos, supuestamente vinculados a 'Los Lobos', fueron detenidos en los operativos en los que participaron más de 300 policías y 11 fiscales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, se trató de una operación compleja y peligrosa.

En las cuatro empresas allanadas se retuvieron documentos y 13 vehículos. Además, se hallaron armas de fuego de grueso calibre.

En 2023 Bermeo fue procesado por el presunto delito de sabotaje, por incitar a obstruir vías en una zona cercana a Santa Isabel.

Sin embargo, la Corte Provincial de Justicia de Azuay ratificó su inocencia a inicios de 2026.