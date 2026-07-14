Judicatura declara emergencia en la justicia ecuatoriana ante déficit de jueces

El Pleno de la Judicatura realizó una sesión este 14 de julio de 2026.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró este 14 de julio de 2026 la necesidad extraordinaria y emergente en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial.

El objetivo de esa medida es enfrentar el déficit de 735 jueces a escala nacional y garantizar la continuidad del servicio de justicia.

La decisión fue adoptada durante la sesión del Pleno de la Judicatura, luego de que informes técnicos y jurídicos advirtieran que la falta de magistrados ha provocado retrasos en la tramitación de causas.

El déficit de jueces también ha provocado audiencias fallidas o diferidas, dificultades para conformar tribunales y un incremento de la carga procesal en las dependencias judiciales del país.

Designación temporal de jueces

Como parte de la declaratoria de emergencia, el Pleno de la Judicatura aprobó los procedimientos para la selección y designación temporal de jueces de los Tribunales de Garantías Penales y de las Cortes Provinciales de Justicia.

También se escogerán conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, "con el fin de cubrir de manera inmediata y a través de procedimientos internos las vacantes existentes", indicó el CJ.

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"Con la declaratoria de emergencia, el CJ implementará un mecanismo excepcional de selección temporal que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales mientras se ejecutan los concursos públicos", señaló el organismo.

"Pido a los directores nacionales y demás servidores judiciales que, ante la emergencia que estamos declarando, tomen con seriedad su función y den un mayor compromiso" Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura

El Pleno dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que se inicien "las gestiones técnicas, administrativas y tecnológicas necesarias para cubrir las vacantes existentes".

Además, el Pleno del CJ dispuso que, en 10 días, se presente la metodología para la selección de jueces temporales de unidades judiciales; de juezas y jueces de lo Contencioso Administrativo y Tributario; de lo Contencioso Administrativo; y de lo Contencioso Tributario a escala nacional.

Las autoridades afirmaron que quienes sean designados como jueces temporales deben tener claro que su compromiso es con el país, la independencia judicial y la justicia. “La temporalidad no puede ser un pretexto para incumplir su rol. Este país no se merece jueces golondrinas», enfatizó la presidenta Mercedes Caicedo Aldaz.